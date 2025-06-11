أولى لقطات الفيلم الكوري Omniscient Reader's Viewpoint بطولة لي مين هو

طرحت أولى المقتطفات المنتظرة من الفيلم الكوري الجديد "وجهة نظر القارئ العليم" (Omniscient Reader's Viewpoint)، والتي كشفت عن الأداء المبهر للنجمين لي مينهو وآن هيوسوب، ويستعد الفيلم لإشعال حماس رواد السينما الكورية بقصته الفريدة والمشوقة.

تدور أحداث الفيلم حول كيم دوك جا (يؤدي دوره آن هيوسوب)، وهو موظف عادي أمضى سنوات طويلة في قراءة رواية خيالية، وتتغير حياته رأسًا على عقب عندما يتحول العالم الحقيقي فجأة إلى واقع مطابق لأحداث الرواية التي طالما قرأها، مسلحًا بمعرفته المسبقة بكل تفاصيل الرواية، يسعى كيم دوك جا جاهدًا للنجاة من "السيناريوهات" المميتة التي تفرض على البشر، وفي خضم هذه الفوضى، يجد نفسه متحالفًا مع بطل الرواية الأصلي، يو جونغ هيوك (يؤدي دوره لي مين هو)، في محاولة للبقاء على قيد الحياة.

ويُتوقع أن يقدم فيلم “Omniscient Reader's Viewpoint” تجربة سينمائية فريدة تجمع بين الإثارة والتشويق، مع لمسة من الخيال العلمي التي ستأسر عشاق هذا النوع من الأفلام، وذلك على أن يكون العرض الأور بدور العرض خلال شهر يوليو بكوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.