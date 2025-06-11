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ثقافة وفنون

يحيى الفخراني عن فيلم عودة مواطن: نافس على جوائز عالمية وفشل في مصر (فيديو)

الفنان يحيى الفخراني،
الفنان يحيى الفخراني، فيتو

كشف الفنان يحيى الفخراني، عن أغرب المواقف التي واجهته خلال مسيرته الفنية، قائلا: "أنتجت فيلم عودة مواطن وأعمال أخرى ثقيلة ولم تجد الجماهيرية المنتظرة وكنت أستغرب جدًا لذلك خاصة عندما أرى العمل يخوض المنافسة على الجوائز بمهرجان كان بينما في مصر لا أحد يسمع عنه".

 

معاناة يحيى الفخراني داخل السينما 

وأضاف يحيى الفخراني، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي": "أفتكر إن فيلم عودة مواطن اشتريت تذاكر علشان اقعد الفيلم شوية بالسينما، كنت بعمل أعمال تقيلة وعظيمة ولا تبقى في السينما أكثر من 3 أسابيع".

 

تريند فيلم عودة مواطن 

وتابع: "تمر الأيام ويبقى فيلم زي عودة مواطن تريند بلغة العصر، لأن أي عمل جيد أن اشتغلت عليه أو أنتجته اتعمل علشان يعيش".

 

رسالة يحيى الفخراني لشركات الانتاج

وأشار: "شركات الإنتاج لازم تبحث عن عمل يجيب لهم فلوس لكن في نفس الوقت يبقى ممتع وذات قيمة، كنت مبسوط أوي في وقت من الأوقات السوريين نافسونا في الدراما التاريخية وهذا هز شوية المجتمع الفني المصري وبعدين رجعنا شوية واشتغلنا".
 

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