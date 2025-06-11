الفرح تحول إلى مأتم، وفاة والد عروس أثناء حفل زفافها بالغربية

تحوّلت لحظات الفرح والبهجة إلى مشهد مأساوي صادم مساء أمس بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعدما لفظ رجل يُدعى عادل إبراهيم عبد السميع، والد العروس، أنفاسه الأخيرة خلال حفل زفاف ابنته، وسط ذهول وصدمة عارمة بين الحضور.

كانت الأجواء مفعمة بالسرور داخل إحدى قاعات الأفراح الشهيرة الواقعة على طريق "المحلة – طنطا"، حيث تجمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بعرس طال انتظاره، وسط زينة وموسيقى وزغاريد تملأ المكان ومع صعود العروس إلى المسرح لتحية المدعوين، اقترب والدها منها ليشاركها لحظة الفرح ويمنحها بركته، في مشهد إنساني مؤثر امتزجت فيه دموع الفخر بسعادة العمر.

غير أن اللحظة لم تدم طويلًا، إذ سقط الأب مغشيًا عليه أمام أعين الحاضرين، وسط حالة من الارتباك والرعب.

حاول الحضور إنعاشه، وتم على الفور استدعاء سيارة إسعاف، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وتأكدت وفاته في الحال.

على إثر ذلك، تم إلغاء مراسم الزفاف فورًا، وتحولت القاعة إلى مشهد من الحزن والبكاء، فيما دخلت العروس في حالة صدمة شديدة، غير قادرة على استيعاب ما جرى.

ووفقًا لشهادات من مقربين، فإن الفقيد كان يتمتع بسمعة طيبة في منطقته "محلة البرج"، وكان من رواد مسجد البرجي المعروفين بتدينهم وحسن سيرتهم. وقد أُقيمت عليه صلاة الجنازة ظهر اليوم، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر خلف، وسط حشد من المشيعين والدعوات له بالرحمة والمغفرة.

وأكد عدد من الأهالي أن عادل عبد السميع كان مثالًا للأب المحب والمخلص، وأن وفاته في مثل هذه اللحظة المؤثرة ستظل محفورة في قلوب أسرته، خاصة ابنته التي فقدت والدها في أسعد يوم في حياتها.

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