يحيى الفخراني يكشف مفاجأة صادمة وراء عدم مشاركته في مسلسلات رمضان 2025

يحيى الفخراني، كشف الفنان الكبير يحيى الفخراني، أن السبب وراء غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي يرجع الي عدم طرح عليه عملا فنيا مناسبا يستفزه كممثل.

اعتذار يحيى الفخراني عن مسلسلات رمضان 2025

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي": أنه اعتذر عن المشاركة في أي عمل فني قدم في الموسم الرمضاني الماضي لعدم توافر مسلسل يجذبه.

يحيى الفخراني: أشفق على المؤلفين لهذا السبب

وتابع: قدمت كل الأفكار ولا أجد أمامي عملا أو دورًا فنيا مختلفًا عن ما قدمته في أعمالي لذلك أشفق على المؤلفين.

موقف يحيى الفخراني من أعمال الاقتباس

وأشار الفنان يحيى الفخراني إلي أنه لا توجد لديه مشكلة في المشاركة في أعمال الاقتباس من الغرب بشرط وجود حرفية بها.



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