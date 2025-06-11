الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط يرحب بفرض 5 دول عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين فى الحكومة الإسرائيلية بسببب تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.

القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسئولين في حكومة دولة الاحتلال

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله "إن القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسئولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف ورسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قبل المستوطنين مع الإفلات من العقاب".

الإجرام الذي تورط فيه مسئولون حكوميون بالغو التطرف

وأكد أبو الغيط أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم، بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه، مدى الإجرام الذي تورط فيه مسئولون حكوميون بالغو التطرف، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي: إن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بريطانيا وأستراليا الفلسطينيين جرائم الحرب ضد الفلسطينيين الضفة الغربية

مواد متعلقة

أبو الغيط يزور الأردن اليوم ويلتقي بالملك عبد الله لمتابعة تطورات الحرب في غزة

أبو الغيط يشارك في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة

أبو الغيط: القلوب مثقلة بالحزن أمام مشهد الدمار وفقدان آلاف الأرواح بغزة

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع الرئيس جوزاف عون بمقر الجامعة العربية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية لنجل تامر حسني، الجيش الليبي يرد على السودان، تصريح مثير من يحيى الفخراني عن الريحاني

تدهور مفاجئ، دخول نجل تامر حسني للعناية المركزة مرة ثانية، وبسمة بوسيل تطلب الدعاء

تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

ارتفاع مفاجئ بأسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

السر في نص قانوني قديم، كيف يحسم مجلس النواب زيادة الأجرة في الإيجار القديم

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

نتائج الجولة الـ 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

خدمات

المزيد

ما هي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي وفق القانون؟

3 التزامات على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها التعامل فى النقد الأجنبي بالقانون

ارتفاع طن اليوريا العادي 1361 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بتراكم الديون ووفاة المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية