أبو الغيط يشارك في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، الذي عقد اليوم الخميس، بمقر الامانة العامة، تحت شعار "تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة فى المنطقة العربية"، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى المعنيين بالبيئة والتنمية المستدامة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة وموضوعات التنمية المستدامة.

اليوم العربي للاستدامةيعكس مدي الإدراك بأهمية تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة

أكد الأمين العام فى كلمته على أن الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، يعكس مدي الإدراك بأهمية تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، خاصة فى ضوء التحديات المتزايدة التى تواجه الدول العربية فى مختلف المجالات.

الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بقضايا التنمية المستدامة

وفى هذا الإطار، أشار جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام، إلى ان الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بقضايا التنمية المستدامة، حيث أطلقت الجامعة العربية العديد من المبادرات والمشروعات بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تكريس مفهوم الاستدامة ودمجه فى السياسات والخطط على مستوي العمل العربي المشترك وعلى المستوي الوطني للدول الاعضاء.

تكريم الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة

أضاف رشدي ان الاحتفال باليوم العربي للاستدامة قد شهد تكريم الامين العام للشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، نظرا للتطور الكبير وتفوق إمارة الفجيرة فى مجال الاستدامة بشكل عام، وتكريم عدد من الشخصيات البارزة فى مجالات الاستدامة.

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