5 شروط لعضوية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أقرّ القانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" كمؤسسة تهدف إلى تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير الدعم اللازم لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.

ويضع القانون عددًا من الشروط والمعايير المنظمة لعضوية هذا الصندوق، سواء من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو الجهات والهيئات ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وطنية أوسع لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان استفادة هذه الفئة من خدمات التنمية والدعم وفقًا لضوابط قانونية واضحة.

وحسب المادة ٩ يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

١ – أن يكون مصري الجنسية.

٢ – ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

٣ – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

٤ – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفى المادة ٢ ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.



وفى المادة ٣ مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.

وحسب المادة ٤ مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة



ووفق المادة ٥ يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

١ – وزير التضامن الاجتماعي نائبًا للرئيس

٢ – ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

٣ – ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٤ – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

٥ – ممثل عن وزارة المالية.

٦ – ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

٧ – ممثل عن وزارة القوى العاملة.

٨ – أحد مستشاري مجلس الدولة.

٩ – ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

١٠ – أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

١١ – أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

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