5 موارد لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون، اعرف التفاصيل

في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، صدر قانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي يهدف إلى توفير الدعم والرعاية الشاملة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

وتتعدد مصادر تمويل الصندوق، مما يضمن استدامته وقدرته على تحقيق أهدافه وحسب المادة ١٤ من القانون تتكون موارد الصندوق من الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

٢ – حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.

٣ – حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.

٤ – عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

٥ – التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة



ووفقا للمادة ٢ ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

وفى المادة ٣ مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا لأحكام هذا القانون.

وحسب المادة ٤ مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة



ووفق المادة ٥ يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

١ – وزير التضامن الاجتماعي نائبًا للرئيس

٢ – ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

٣ – ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٤ – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

٥ – ممثل عن وزارة المالية.

٦ – ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

٧ – ممثل عن وزارة القوى العاملة.

٨ – أحد مستشاري مجلس الدولة.

٩ – ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

١٠ – أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

١١ – أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

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