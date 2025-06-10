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ثقافة وفنون

يحيى الفخراني: المسرح القومي رصد ميزانية مفتوحة لـ "الملك لير"

يحيي الفخراني مع
يحيي الفخراني مع أسامة كمال؛ فيتو

قال الفنان يحيى الفخراني، إن المسرح القومي يجب أن يقدم الأعمال الكلاسيكية سواء كان عربيًّا أو غربيًّا.

 

لقاء مع برنامج مساء DMC

وأضاف خلال مقابلة من قلب المسرح القومي مع برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc"، أن مسرحيته الأخيرة الملك لير لا تزال تحظى بإقبال جماهيري كبير سواء بسبب الرواية نفسها أو لأن العمل يُقدَّم على خشبة المسرح القومي الذي وفر ميزانية إنتاجية مفتوحة.

وأشار إلى أنه يحرص على تقديم أعمال مسرحية بين حين وآخر مهما ابتعد عن المسرح لبعض الوقت، مشددا على أن مثل هذه الأعمال تشكل إضافة للممثل بشكل كبير.

وعن غيابه عن الموسم الدرامي الماضي، أوضح الفخراني أنه لم يتلق عرضًا يُشجعه على العمل به، معبرًا عن تعاطفه مع المؤلفين في الوقت الحالي وذلك لرغبته في تقديم أعمال جديدة بعدما تناول الكثير من الأفكار خلال مسيرته الفنية الممتدة.

ونوه إلى أن موافقته على مشاركته في أي عمل تظل مشروطة بأن يشعر بأنه مستمتع بهذا العمل، حيث لا يمثل من باب الوجود على الساحة الفنية وحسب، مشددًا على أنه لا يوجد شيء يساوي استمتاع الممثل بالعمل الذي يقدمه.

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يحيى الفخراني الفنان يحيي الفخراني مسىرحية الملك لير المسرح

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