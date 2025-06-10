يحيى الفخراني: المسرح القومي رصد ميزانية مفتوحة لـ "الملك لير"

قال الفنان يحيى الفخراني، إن المسرح القومي يجب أن يقدم الأعمال الكلاسيكية سواء كان عربيًّا أو غربيًّا.

لقاء مع برنامج مساء DMC

وأضاف خلال مقابلة من قلب المسرح القومي مع برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة "dmc"، أن مسرحيته الأخيرة الملك لير لا تزال تحظى بإقبال جماهيري كبير سواء بسبب الرواية نفسها أو لأن العمل يُقدَّم على خشبة المسرح القومي الذي وفر ميزانية إنتاجية مفتوحة.

وأشار إلى أنه يحرص على تقديم أعمال مسرحية بين حين وآخر مهما ابتعد عن المسرح لبعض الوقت، مشددا على أن مثل هذه الأعمال تشكل إضافة للممثل بشكل كبير.

وعن غيابه عن الموسم الدرامي الماضي، أوضح الفخراني أنه لم يتلق عرضًا يُشجعه على العمل به، معبرًا عن تعاطفه مع المؤلفين في الوقت الحالي وذلك لرغبته في تقديم أعمال جديدة بعدما تناول الكثير من الأفكار خلال مسيرته الفنية الممتدة.

ونوه إلى أن موافقته على مشاركته في أي عمل تظل مشروطة بأن يشعر بأنه مستمتع بهذا العمل، حيث لا يمثل من باب الوجود على الساحة الفنية وحسب، مشددًا على أنه لا يوجد شيء يساوي استمتاع الممثل بالعمل الذي يقدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.