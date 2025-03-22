يحيى الفخراني يغيب عن دراما رمضان 2025.. قدم الفوازير مع هالة فؤاد وصابرين.. ليالي الحلمية «أشهر مسلسلاته».. ويستعد لتقديم مسرحية «الملك لير» في عيد الفطر 

يحيى الفخراني، أحد أبرز نجوم الدراما المصرية، ارتبط اسمه بشهر رمضان من خلال أعماله المتنوعة التي جعلته يُلقب بالنجم الرمضاني.

من مسلسل "ليالي الحلمية" الذي قدم فيه شخصية "سليم البدرى" الأرستقراطية، إلى مسلسل "عتبات البهجة" الذي كان آخر أعماله التلفزيونية، مرورًا بتقديمه للفوازير وقصص القرآن الكريم، استطاع الفخراني أن يترك بصمة لا تُنسى في قلوب الجمهور، والآن، يستعد لتقديم مسرحية "الملك لير" على خشبة المسرح القومي في عيد الفطر، بإخراج شادي سرور ونجوم جدد.

يحيى الفخرانى

بداية مشواره الرمضاني

بدأ يحيى الفخراني مشواره مع دراما رمضان من خلال مسلسل "صيام صيام"، الذي يُعد أول مسلسل يُعد خصيصًا للشهر الكريم. يقول الفخراني عن هذه التجربة: "كانت أول بطولة مطلقة لي في رمضان، ولاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا دفعني لأكون أكثر تركيزًا في كل ما أقدمه". ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسم الفخراني بشهر رمضان، حيث قدم أعمالًا متنوعة بين الاجتماعي والصعيدي والكوميدي، وحظيت بشعبية كبيرة.

الفنان يحيى الفخرانى

سليم البدرى.. أشهر شخصياته

لا يمكن الحديث عن يحيى الفخراني دون ذكر شخصية "سليم البدرى" التي قدمها في أربعة أجزاء من مسلسل "ليالي الحلمية"، وكانت هذه الشخصية بمثابة الانطلاقة الحقيقية له في عالم الدراما، حيث جسد دور الرجل الأرستقراطي ببراعة، مما جعله أحد أشهر الشخصيات في الدراما المصرية. ومنذ ذلك الحين، واظب الفخراني على تقديم مسلسل في كل رمضان، مثل "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "جحا المصري"، "الليل وآخره"، "نصف ربيع الآخر"، "شيخ العرب همام"، و"عتبات البهجة"، الذي كان آخر أعماله التلفزيونية.

تجربة الفوازير الرمضانية

إلى جانب الدراما، قدم يحيى الفخراني فوازير رمضان مع الفنانة هالة فؤاد وصابرين، وهي تجربة يقول عنها: "لا يمكنني أن أنسى تجربة الفوازير التي قدمتها مع الراحلة هالة فؤاد والفنانة سماح أنور" وأضاف: "رفضت نصيحة أصدقائي وتخويفهم لي من تقديم الفوازير لما فيها من صعوبات مثل الرقص والغناء، لكنني قررت تحديهم وتحديت نفسي ودخلت التجربة". وبالفعل، نجح الفخراني في تقديم فوازير مميزة لاقت إعجاب الجمهور.

يحيى الفخرانى شيخ العرب همام

قصص القرآن.. أعمال دينية خالدة

إلى جانب الدراما والفوازير، قدم يحيى الفخراني أعمالًا دينية مميزة، أبرزها مسلسل "قصص القرآن"، الذي قدم فيه خمسة أجزاء هي: "قصص الحيوان في القرآن"، "قصص الإنسان في القرآن"، "قصص النساء في القرآن"، "عجائب القصص في القرآن"، و"قصص الآيات في القرآن". وقد نجح الفخراني في جذب الجمهور، خاصة الأطفال، من خلال أدائه الصوتي المميز وحضوره القوي.

المسرح.. عودة جديدة مع "الملك لير"

يستعد يحيى الفخراني الآن لتقديم مسرحية "الملك لير" على خشبة المسرح القومي في عيد الفطر، بإخراج شادي سرور. وتأتي هذه الخطوة بعد غياب طويل عن المسرح، حيث يقدم الفخراني شخصية "الملك لير" بأسلوبه المميز، مما يعد إضافة جديدة إلى مسيرته الفنية الغنية.

عن ذكرياته في رمضان، يقول يحيى الفخراني: "أحاول بقدر الإمكان أن أفطر في بيتي مع عائلتي في شهر رمضان". ويتذكر الفخراني طفولته في رمضان، حيث كان يحب الفوانيس التي يشتريها والده، ويقول: "مازلت أحتفظ حتى الآن بفانوس اشتراه أبي، وهو فانوس بشمعة كنت أتخيله الفانوس السحري الذي يحقق جميع أحلامي".

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