يستعد منتخب السعودية لخوض مواجهة حاسمة أمام منتخب أستراليا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قناة مجانية تنقل مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم -آسيا 2025

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا مباشر، عن طريق قنوات «بي إن سبورتس»، بجانب شبكة قنوات «الكأس القطرية»، فضلًا عن «SCC» السعودية.

كما يمكنك متابعة مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025 عبر موقع فيتو الإخباري الذي يتابع المباراة لحظة بلحظة.

تشكيل السعودي ضد أستراليا

العقيدي- بوشل — كادش — العمري — مجرشي - مصعب الجوير — محمد كنو — زياد الجهني - سالم الدوسري — فراس البريكان — العبود.

موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأسترالي في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مساء اليوم الثلاثاء، حيث يُطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ومازال منتخب السعودية يمتلك فرصة لخطف بطاقة التأهل المباشر، إذ يتوجب عليه الفوز بفارق خمسة أهداف على أستراليا، التي تملك الأفضلية بفارق الأهداف.

في المقابل، يحتاج المنتخب الأسترالي إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الخسارة بفارق أربعة أهداف فقط، ليضمن العبور رفقة اليابان إلى المونديال.



موقف المجموعة الثالثة بمشاركة السعودية

وضمن المنتخب الياباني التأهل المباشر مبكرًا، وسيواجه إندونيسيا في لقاء تحصيلي بعد أن ضمن الأخير التأهل إلى الملحق الآسيوي.

كما تلتقي الصين مع البحرين، بعد خروجهما من سباق التأهل، مما يجعل الأضواء مسلطة على موقعة السعودية وأستراليا باعتبارها الفاصلة في حسم البطاقة الثانية.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، خلف أستراليا صاحبة الـ16 نقطة، فيما تتصدر اليابان بـ21 نقطة.

السجل التاريخي للمواجهات بين السعودية وأستراليا

التقى المنتخبان 11 مرة من قبل، فازت أستراليا في 5 منها، مقابل انتصارين للسعودية، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وسجلت السعودية 11 هدفًا فقط في هذه اللقاءات.

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