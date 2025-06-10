يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره الأردن اليوم الثلاثاء على ملعب عمان الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قناة مجانية تنقل مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم -آسيا 2025

يمكنك مشاهدة مباراة الأردن والعراق مباشر، عن طريق قنوات «بي إن سبورتس»، بجانب شبكة قنوات «الكأس القطرية»، فضلًا عن «SCC» السعودية.

كما يمكنك متابعة مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025 عبر موقع فيتو الإخباري الذي يتابع المباراة لحظة بلحظة.

موعد مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم

وتنطلق المباراة بين الأردن والعراق في الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة

موقف المنتخبين في المجموعة

وكان منتخب الأردن حسم بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، فيما يحتل منتخب العراق المركز الثالث بـ 12 نقطة، ويحتاج للتعادل على الأقل لضمان المركز الثالث.

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