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رياضة

منتخب الجزائر يخسر بصعوبة أمام السويد وديا

السويد
السويد

خسر منتخب الجزائر أمام السويد بنتيجة 3-4 في مباراة ودية جمعتهما على ملعب "ستراوبيري" في ستوكهولم.

 

السويد تهزم الجزائر

 ونجح لاعب منتخب السويد كين سيما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة (39).


كما نجح منتخب السويد في تعزيز تقدمه بهدف ثالث عبر سيما الذي أكمل هاتريك شخصي في الدقيقة (50) من ركلة جزاء وفي الدقيقة (56) سجل أنتون ساليتروس هدف رابع من كرة ثابتة رائعة.


وعاد منتخب الجزائر وسجل إسماعيل بن ناصر الهدف الأول من تسديدة رائعة في الدقيقة (64) ثم نجح البديل ياسين بن زية في تسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة (71)  قبل أن يتحصل غويري على ركلة جزاء سجلها بن طالب في الدقيقة (86).

 ويستأنف منتخب الجزائر تصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر المقبل، حيث يواجه منتخبي غينيا وبوتسوانا على الترتيب، سعيا منه لحصد 6 نقاط تجعله يقترب كثيرا من ضمان التأهل للمرة الخامسة في تاريخه.

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