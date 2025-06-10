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رياضة

تصفيات كأس العالم، السعودية تتعادل مع أستراليا 1-1 في الشوط الأول

منتخب السعودية
منتخب السعودية

تعادل منتخب السعودية مع نظيره أستراليا بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

أهداف مباراة السعودية وأستراليا

افتتح منتخب السعودية التسجيل عن طريق عبد الرحمن العبود في الدقيقة 19، فيما تعادل أستراليا عن طريق كونور في الدقيقة 42.

تشكيل السعودي ضد أستراليا

العقيدي- بوشل — كادش — العمري — مجرشي - مصعب الجوير — محمد كنو — زياد الجهني - سالم الدوسري — فراس البريكان — العبود.

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ومازال منتخب السعودية يمتلك فرصة لخطف بطاقة التأهل المباشر، إذ يتوجب عليه الفوز بفارق خمسة أهداف على  أستراليا، التي تملك الأفضلية بفارق الأهداف.

في المقابل، يحتاج المنتخب الأسترالي إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الخسارة بفارق أربعة أهداف فقط، ليضمن العبور رفقة اليابان إلى المونديال.


موقف المجموعة الثالثة بمشاركة السعودية 

وضمن المنتخب الياباني التأهل المباشر مبكرًا، وسيواجه إندونيسيا في لقاء تحصيلي بعد أن ضمن الأخير التأهل إلى الملحق الآسيوي. 

كما تلتقي الصين مع البحرين، بعد خروجهما من سباق التأهل، مما يجعل الأضواء مسلطة على موقعة السعودية وأستراليا باعتبارها الفاصلة في حسم البطاقة الثانية.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، خلف أستراليا صاحبة الـ16 نقطة، فيما تتصدر اليابان بـ21 نقطة.

 

السجل التاريخي للمواجهات بين السعودية وأستراليا

 التقى المنتخبان  11 مرة من قبل، فازت أستراليا في 5 منها، مقابل انتصارين للسعودية، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل. 

وسجلت السعودية 11 هدفًا فقط في هذه اللقاءات.

 

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