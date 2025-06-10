محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بسرعة تحديث بيانات العقارات المتهالكة

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا اليوم ضم جميع الجهات التنفيذية التي عملت على تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لمتابعة الأداء التنفيذي وتقييم أداء الجهات والخدمات المقدمة للمواطنين استعدادًا لموسم الصيف.



وفي مستهل الاجتماع، وجّه المحافظ الشكر إلى جميع الأجهزة التنفيذية، من مديريات ومرافق ورؤساء أحياء، على ما بذل من جهود ساهمت في إظهار المدينة بمظهر مناسب أمام المواطنين من أهالي المدينة وزوارها خلال الأيام الماضية، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل وتضافر جهود الجهاز التنفيذي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع؛ تم استعراض أبرز الملاحظات والشكاوى التي تم رصدها خلال أيام عيد الأضحى، ليتم تلافيها خلال الفترة القادمة والاستعداد الجيد لاستقبال موسم الصيف.

حيث أكد محافظ الإسكندرية على ضرورة الوقوف على أبرز نقاط القوة والإيجابيات في أداء جميع الجهات، وكذلك العمل على تلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة تحديث بيانات العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط بنطاق كل حي وعمل حصر كامل بها، ومراجعة إجراءات التعامل معها بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة لتلك العقارات، كما كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمراجعة كافة عقود مستأجري الشواطئ وزيادة مستوى النظافة داخل الشواطئ.

كما شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لإزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحال على حرم الطريق العام، وتعزيز النظافة في الشوارع والميادين، مع تشكيل غرف عمليات في كل حي للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو طوارئ مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفة.

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