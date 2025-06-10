"أفريكسيم بنك" يرد على تقرير لمؤسسة "فيتش" بخفض تصنيفه الائتماني

اعتبر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أن تقرير مؤسسة "فيتش" العالمية، والذي تضمن خفض تصنيفه الائتماني إلى -BBB مع "نظرة مستقبلية سلبية"، استند إلى وجهة نظر خاطئة لدى بعض الأوساط، مفادها بأن المعاهدة المنشئة للبنك، والتي أبرمتها الدول الإفريقية الـ53 المشاركة فيه، يمكن أن ينتهكها دون عواقب.

البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

وقال البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" في بيان اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية إنشائه هي معاهدة أبرمتها جميع الدول المشاركة، وفيما بينها، وبين الدول المشاركة والبنك"، لافتا إلى أنه لا يشارك في مفاوضات إعادة هيكلة الديون المتعلقة بأي من دوله الأعضاء، حيث أن القيام بذلك يتعارض مع معاهدة إنشائه، موضحا أن معالجة قروضه وأنشطته الأخرى لأحكام المعاهدة، وليس للتصنيفات التي أُنشئت خارج إطارها.

إعادة هيكلة الديون المستحقة للبنك

وأرجع البنك هذه النظرة السلبية في تقرير (فيتش) إلى "خطر إعادة هيكلة الديون المستحقة للبنك على بعض مقترضيه السياديين"، مشيرا إلى أن المرونة المالية له وحوكمته القوية والتزامه الراسخ بالتميز وبأفريقيا هي عوامل أساسية لتحقيق مهمته.

وشدد على مواصلة التزامه بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحدياتها الاقتصادية مع تعزيز النمو القائم على التجارة، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل عام.

ووفقا للبيان، يعمل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وفقًا لأعلى معايير الشفافية المالية، وتلتزم تقاريره المالية التزاما صارما بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بما في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، حيث يحكم هذا المعيار تصنيف أداء القروض وتحديد مراحله، بما في ذلك معالجة القروض المتعثرة من بين أمور أخرى.

وكما ورد في تقرير التصنيفات الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025، فإن تعريف فيتش للقروض المتعثرة يختلف عن نهج البنك، الذي يعتمد على معلومات استشرافية.

وأشار البنك إلى إشادة (فيتش) بالمرونة المالية لأفريكسيم بنك، مُشددة على أن البنك يعمل بمستوى عالٍ من الضمانات ومخففات مخاطر الائتمان، وقد خصص بالفعل مخصصات كبيرة نسبيا لبعض التعرضات السيادية، مما يُقلل من أي تأثير مالي سلبي مُحتمل إضافي على البنك، كما أشادت بقوة رأس مال البنك، بما في ذلك "نسبة حقوق الملكية إلى الأصول والضمانات القوية" و"التوليد الممتاز لرأس المال الداخلي".

كما صُنفت مخاطر التركيز على أنها "منخفضة"، ويعكس تقييم السيولة عند (a) جودة أصول الخزانة القوية لدى البنك"، وفق البيان.. ورجح البنك أن هذه العوامل تُعزز السلامة العامة لإطار إدارة المخاطر لديه.

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