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رياضة

باريس سان جيرمان ينتظر غرامة باهظة بسبب نهائي دوري الأبطال (فيديو)

أرضية ملعب اليانز
أرضية ملعب اليانز أرينا،فيتو

 شهد نهائي دوري أبطال اوروبا الذي أقيم بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، تمزق أرضية ملعب اليانز أرينا الذي استضاف اللقاء.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أنه بعد فوز باريس سان جيرمان الساحق 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا  على إنتر ميلان، مزقت جماهير الفريق الفرنسي قطعا من أرض الملعب، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

فيما كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الأضرار قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية باهظة على النادي بطل أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

 

 

 

وبحسب الصحيفة  أن باريس سان جيرمان سيتحمل تمن الأضرار التي ألحقها بعض جماهيره بملعب أليانز أرينا في ميونخ. 

وبينما كان لاعبو وأفراد الجهاز الفني لفريق باريس يحتفلون بفوزهم التاريخي على إنتر ميلان مساء السبت الماضي (5-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا، تمكّن بعض مشجعي فريق العاصمة الفرنسية من اقتحام الملعب وارتكاب أعمال عنف.

 

 

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