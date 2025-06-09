الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السعودية تمنح إيران جائزة بسبب الحج، اعرف التفاصيل

موسم الحج 2025، فيتو
موسم الحج 2025، فيتو

منحت وزارة الحج السعودية جائزة "لبيتم" لإيران كدولة متميزة في تقديم خدمات تنفيذية ممتازة خلال موسم الحج.

مراسم اختتام حج 2025

وأفادت قناة "العالم" الإيرانية، أنه قد "أقيمت مراسم اختتام حج 2025 بحضور وزراء ورؤساء هيئات الحج من العالم الإسلامي، تحت رعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربیعة، وزير الحج والعمرة السعودي، في المبنى المركزي لوزارة الحج في مكة".
 

وتم تكريم منظمة الحج والزيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمرة الأولى كدولة متميزة في تقديم خدمات تنفيذية ممتازة للحجاج، حيث تم تسليم لوح تقدير وجائزة "لبيتم" من قبل وزير الحج السعودي إلى علي رضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية.

التخطيط لتنظيم الحج

وخلال هذه الفعالية، قدم المسؤولون السعوديون تقريرًا عن التخطيط الذي تم لإقامة حج هذا العام، واستعرضوا نتائج تقييماتهم الفنية لأداء الدول الإسلامية المختلفة في تقديم الخدمات للحجاج.
وألقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضي، كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله أن "يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة والمسلمين في أنحاء العالم بالخير والسلام".

استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج

وأكد خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي، أن "النجاحات المتواصلة التي تحققت في خدمة ضيوف الرحمن جاءت نتيجة لجهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة"، مشددًا على "استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج".
وأشاد ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون من الرجال والنساء، في تنفيذ سياسة المملكة الرامية إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أمن وسكينة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحج السعودية موسم الحج درجات الراحة للحجاج ضيوف الرحمن

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 35 ألفًا و864 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال موسم الحج

نائب أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج 2025

موسم الحج 2025، معلومات عن صالح بن حميد الخطيب الـ 16 ليوم عرفة

موسم الحج 2025، تسابق الحجاج للصعود إلى جبل عرفات مرددين "لبيك اللهم لبيك" (فيديو وصور)

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب رابع أيام العيد

السعودية تمنح إيران جائزة بسبب الحج، اعرف التفاصيل

التحفظ على طبيب قنا صاحب فيديو رفض توقيع الكشف على مُسنة

تصعيد خطير، إصابة صحفية برصاصة مطاطية في أحداث لوس أنجلوس (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها

الصيف الأخير، الأرصاد السعودية تزف بشرى للحجاج تستمر 25 عامًا

26.4 مليار دولار.. خبير يكشف السر وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم ( آخر تحديث )

أسعار الأرز في الأسواق اليوم رابع أيام عيد الأضحى

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال دوري الأمم الأوروبية بعد نسخة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المساجد السبعة بالمدينة المنورة، تعرف على موقعها وحكم زيارتها

دار الإفتاء توضح علاج الكسل في العبادات وطرق الوصول إلى الله

ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟ دار الإفتاء تحدد الشروط

المزيد
الجريدة الرسمية