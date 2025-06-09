السعودية تمنح إيران جائزة بسبب الحج، اعرف التفاصيل

منحت وزارة الحج السعودية جائزة "لبيتم" لإيران كدولة متميزة في تقديم خدمات تنفيذية ممتازة خلال موسم الحج.

مراسم اختتام حج 2025

وأفادت قناة "العالم" الإيرانية، أنه قد "أقيمت مراسم اختتام حج 2025 بحضور وزراء ورؤساء هيئات الحج من العالم الإسلامي، تحت رعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربیعة، وزير الحج والعمرة السعودي، في المبنى المركزي لوزارة الحج في مكة".



وتم تكريم منظمة الحج والزيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمرة الأولى كدولة متميزة في تقديم خدمات تنفيذية ممتازة للحجاج، حيث تم تسليم لوح تقدير وجائزة "لبيتم" من قبل وزير الحج السعودي إلى علي رضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية.

التخطيط لتنظيم الحج

وخلال هذه الفعالية، قدم المسؤولون السعوديون تقريرًا عن التخطيط الذي تم لإقامة حج هذا العام، واستعرضوا نتائج تقييماتهم الفنية لأداء الدول الإسلامية المختلفة في تقديم الخدمات للحجاج.

وألقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضي، كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله أن "يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة والمسلمين في أنحاء العالم بالخير والسلام".

استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج

وأكد خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي، أن "النجاحات المتواصلة التي تحققت في خدمة ضيوف الرحمن جاءت نتيجة لجهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة"، مشددًا على "استمرار العمل لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج".

وأشاد ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون من الرجال والنساء، في تنفيذ سياسة المملكة الرامية إلى تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أمن وسكينة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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