أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

399 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

349 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

299 ريالًا للبيع

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1%، امس الجمعة، وقلصت مكاسبها بعد أن خيّب تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من المتوقع الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3,316.13 دولارًا للأونصة، لكنه ارتفع بنسبة 0.8% خلال الأسبوع.

استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على انخفاض بنسبة 0.8% عند 3.346.60 دولارًا.

أظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 139,000 وظيفة في مايو، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 130,000 وظيفة، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. وبلغ معدل البطالة 4.2%، وهو ما يتوافق مع التقديرات.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

في غضون ذلك، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 36.23 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من 13 عامًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاتين بنسبة 2.7% ليصل إلى 1.163.95 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022. وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4% ليصل إلى 1.019.62 دولارًا.

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