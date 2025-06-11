انخفاض أسعار الدواجن عقب انتهاء عيد الأضحى، رئيس الشعبة يتوقع الهبوط لأقل من 70 جنيهًا لهذا السبب، والبلدي في المزرعة بـ 93 جنيهًا

مع انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا يصل لـ 7 جنيهات في الكيلو، فما أسباب الانخفاض وهل تواصل أسعار الدواجن الانخفاض خلال الفترة المقبلة، التفاصيل نستعرضها في السطور الآتية:

انخفاضات الدواجن بعد انتهاء عيد الأضحى

أسعار الدواجن في الأسواق ، توقع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضات ملحوظة بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

عودة أسعار الدواجن للانخفاض خلال فترة العيد

وأشار إلى أنها مع قرب نهاية الأسبوع وقبل بداية عيد الأضحى المبارك؛ عادت أسعار الدواجن للتراجع لتتراوح بين 75 و76 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن تتراجع إلى أقل من 70 جنيهًا

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة؛ أن تواصل أسعار الفراخ الانخفاض بعد فترة عيد الأضحى المبارك، قائلًا: «أتوقع أن تتراجع أسعار الدواجن من مستوى الـ 76 جنيهًا إلى أقل من 70 جنيهًا بعد العيد».

سعر الفراخ، فيتو

أسباب توقعاته بانخفاض سعر الفراخ بعد العيد

وأرجع «السيد» أسباب توقعاته بانخفاض سعر الفراخ بعد العيد لأقل من 70 جنيهًا للكيلو، إلى أن المواطنين يفضلون تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى والفترة التي تليه، ما يؤدي إلى زيادة في المعروض من الدواجن وقلة الاستهلاك فيما بعد العيد.

أسعار الفراخ، فيتو

آليات العرض والطلب ستحدد أسعار الدواجن

وتابع أن أسعار الدواجن خلال الفترة التي ستلى العيد ستتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، إذ مع زيادة المعروض من الدواجن وانخفاض طلبات الشراء ستتراجع الأسعار، وإذ انخفضت الكميات المعروضة وارتفعت طلبات الشراء فإن سعر الدواجن يرتفع.

أسعار الفراخ

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 92.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 80 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 140 جنيهًا للمستهلك

أسعار الفراخ البيضاء في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء 69 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الفراخ، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ، فيتو

أسعار الفراخ

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا.

أسعار الفراخ، فيتو

سعر البانيه

بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

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