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رياضة

منتخب قطر يتأخر أمام أوزبكستان في الشوط الأول بتصفيات كأس العالم

قطر وازبكستان
قطر وازبكستان

يتأخر منتخب قطر أمام نظيره أوزبكستان بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم آسيا، على ملعب ميلي ستاديوم.

وسجل هدف منتخب أزبكستان الوحيد عزيزبيك تورجونبويف في الدقيقة 28.
 

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم

وانطلقت صافرة مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم عند الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل منتخب أوزبكستان اللقاء وهو في وصافة المجموعة، بينما يسعى المنتخب القطري للعودة إلى سكة الانتصارات.


وخاض المنتخبان مواجهات متعددة سابقًا،، حيث فاز منتخب أوزبكستان في ثلاث مباريات من أصل ثمانٍ، بينما حقق المنتخب القطري الفوز في مناسبتين، وكان التعادل حاضرًا في ثلاث مواجهات.

ويحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، بينما يقبع منتخب قطر في المركز الرابع بـ13 نقطة، ما يمنح مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم أهمية مضاعفة على صعيد الترتيب والطموحات.


المعز علي يتصدر قائمة هدافي منتخب قطر بـ4 أهداف

ويتصدر المعز علي قائمة هدافي منتخب قطر بـ4 أهداف، في حين يواصل إلدور شومورودوف قيادة خط هجوم أوزبكستان بفاعلية واضحة.

 

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