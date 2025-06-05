قطر تفوز على إيران بهدف في تصفيات كأس العالم - آسيا

مباراة قطر وإيران، فاز منتخب قطر على نظيره إيران، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جاسم بن حمد، ضمن تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، المؤهلة للمونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في العام المقبل.

مباراة قطر وإيران في تصفيات كأس العالم 2026

أحرز هدف التقدم لقطر بيدرو في الدقيقة 41.

مباراة قطر وإيران في تصفيات كأس العالم

وضمن منتخب إيران التواجد في كأس العالم المقبل حيث يتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة بينما منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

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