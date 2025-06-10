الثلاثاء 10 يونيو 2025
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أخبار مصر

بعثة حج الجمعيات الأهلية تتابع خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة

بعثة حج الجمعيات
بعثة حج الجمعيات الأهلية
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أكد  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية،  أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأت رحلتهم من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى أرض الوطن لمن انتهى من أداء المناسك.

عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

 

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إلى أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية عاد اليوم الثلاثاء إلى أرض الوطن، بعد الانتهاء من مناسك الحج كاملة، من مطار جدة الدولي، ويبلغ عددهم نحو 459، من محافظات الإسكندرية والبحيرة والقليوبية والقاهرة، بينما يتم غدا  تفويج  819 حاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وهم من  محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية، على أن يتم سفرهم إلى أرض الوطن من المدينة المنورة يوم 14 يونيو، وسوف يكون هذا الفوج هو أول أفواج حجاج يغادر من المدينة المنورة إلى أرض الوطن.

 

وأكد عبد الموجود أن جميع الحجاج بخير وقد أتموا مناسك الحج بسلام، في ظل تيسيرات شاملة قدمتها بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، حيث تم تنفيذ خطة التحرك بين المشاعر المقدسة بانسيابية تامة ودون معوقات تُذكر.

 

أوضاع الحجاج

وأشار إلى أن البعثة تواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى عودتهم الكاملة إلى أرض الوطن، مشددًا على تواجد فرق العمل الميدانية بشكل دائم لتقديم كافة سبل الراحة للحجاج خلال فترة إقامتهم المتبقية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

 

خدمات حجاج الجمعيات

كما أكد عبد الموجود أن خطة العودة تتضمن تنسيقًا محكمًا مع شركات الطيران والمطارات لضمان عودة آمنة ومنظمة لجميع الحجاج، مشيرًا إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات منذ لحظة السفر وحتى عودتهم سالمين.

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