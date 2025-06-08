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أخبار مصر

بعثة حج "الجمعيات الأهلية" تتابع إقامة الحجاج في منى خلال أيام التشريق

حج الجمعيات الأهلية،
حج الجمعيات الأهلية، فيتو

تواصل بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي متابعة إقامة حجاج الجمعيات الأهلية في مشعر منى خلال أيام التشريق، وسط توفير كافة سبل الراحة والرعاية لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية

وقال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية: إن البعثة تتابع لحظة بلحظة تحركات الحجاج داخل مشعر منى، وتقوم بتوفير الدعم اللوجيستي والطبي اللازم لهم، بالتنسيق مع السلطات السعودية.

ثاني أيام التشريق

وأوضح عبد الموجود أن الحجاج المتعجلين سيغادرون منى بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، على أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، تمهيدا للعودة إلى أرض الوطن.

وأضاف أن الحجاج غير المتعجلين سيبيتون في منى حتى اليوم الثالث من أيام التشريق، لاستكمال رمي الجمرات الثلاث، ومن ثم التوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية التابعة للبعثة تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات حرجة حتى الآن، بفضل التزام الحجاج بالإرشادات والتوجيهات الصحية والتنظيمية.

أفضل الخدمات للحجاج

وأكد عبد الموجود أن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، مشددا على أن نجاح موسم الحج يعكس التنسيق الكامل بين بعثة التضامن والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

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