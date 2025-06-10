لتعريفهم بأسلوب إدارة المواقف، مركز “سيطرة” يستقبل طلاب جامعة كفر الشيخ

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة استقبل اليوم وفدًا طلابيًا مكونًا من 30 طالبًا وطالبة من جامعة كفرالشيخ، في زيارة ميدانية تهدف لتعريف شباب الجامعة بالدور المحوري للمركز في إدارة الأزمات والطوارئ.

إشراك الشباب في منظومة الأمن المجتمعي

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذه الزيارة تندرج ضمن استراتيجية المحافظة لرفع وعي الشباب وإشراكهم في منظومة الأمن المجتمعي، من خلال الإطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة داخل المركز، والتعرف على آليات التنسيق بين الجهات التنفيذية وقت الكوارث.

وأشار اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، إلى أن المركز يُعد من أبرز النماذج الرائدة في العمل المؤسسي المتكامل، ويعمل على مدار الساعة لضمان سلامة وأمن المواطنين، مشيدًا باهتمام طلاب الجامعة بهذه التجربة التعليمية الفريدة، التي تنم عن وعي متنامٍ بدور الدولة في مواجهة الطوارئ والتحديات.

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