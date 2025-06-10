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خارج الحدود

مكتب نتنياهو: ترامب أبلغنا بتقديم أمريكا عرضا معقولا لإيران

نتنياهو وترامب،فيتو
نتنياهو وترامب،فيتو

أعلنت إسرائيل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الإثنين أن واشنطن قدّمت "عرضا معقولا" لـطهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء تحدث مع ترامب هذا المساء" وقد أبلغه الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتّحدة قدّمت عرضا معقولا لإيران، وأنها تتوقع تلقّي ردّ في الأيام المقبلة".

وكان الرئيس ترامب، قد صرّح يوم الإثنين، بأن بدائل فشل الاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي "خطيرة للغاية".

وأضاف ترامب أن إيران "تسعى لـتخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن طهران "تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".

وشدد على أنه يقوم "بالكثير من العمل مع إيران"، واصفا فريق مفاوضيها بأنه "صعب المراس".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه من المتوقع إجراء الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان يوم الأحد.

وهدّدت إيران يوم الإثنين بالردّ بقوة في حال شنّت إسرائيل هجوما على منشآتها النووية.

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