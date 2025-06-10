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فريق من مديرية عمل الدقهلية يقدم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد خالد شوقي (صور)

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

بتكليف من وزير العمل محمد جبران،قامت قيادات من مديرية عمل محافظة الدقهلية برئاسة أحمد رجائي، بتقديم واجب العزاء إلى أسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية الذي توفي متأثرًا بإصابته بعد أن هبّ لإنقاذ منطقة بأسرها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان،بأن سارع إلى إبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بجسمه وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله.

 

وكان الوزير جبران قد أكد في عزاء إلى أسرة الشهيد،أنه قدوة لمجتمعه، وضرب المثل في التضحية والفداء،ودعا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه منزلة الشهداء..

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العاشر من رمضان سائق شاحنة محافظة الدقهلية وزير العمل محمد جبران وزير العمل مواد بترولية مدينة العاشر من رمضان محافظة الدقهلية

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