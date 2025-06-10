الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليابان يكتسح إندونيسيا بسداسية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

منتخب اليابان، فيتو
منتخب اليابان، فيتو

اكتسح منتخب اليابان نظيره منتخب إندونيسيا بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة اليابان وإندونيسيا

وأحرز سداسية اليابان دايتشي كامادا هدفين في الدقيقة (15, 45+6) وتاكيفوسا كوبو (19) وريويا موريشيتا (55) وشوتو ماشينو (58) وماو هوسويا (79).

وحسم الفريق الياباني تأهله مبكرًا إلى المونديال بينما ودع المنتخب الإندونيسي المنافسات بعد خروجه من دائرة المنافسة.

اليابان تتصدر مجموعتها بـ23 نقطة وضمنت تأهلها رسميًا ويحتل إندونيسيا المركز الرابع برصيد 12 نقطة دون أي فرصة للتأهل.
 

التشكيل الرسمي لليابان

الحارس: كيسوكي أوساكو.
الدفاع: كايشو سانو – جونوسكي سوزوكي – أيومو وساكو.
الوسط: ريوييا موريشيتا – واتارو إيندو – كوتا تاكاي – شونسوكي ميتو.
الهجوم: تاكيفوسا كوبو – شوتو ماتشينو – دايتشي كامادا.
البدلاء: يوكي أوهاشي، يو هيراكاوا، زيون سوزوكي، وآخرون.


التشكيل الرسمي لإندونيسيا

الحارس: إيميليو موليادي.
الدفاع: جوستين هوبنر – جاي إيدزيس – ميس هيلغرز.
الوسط: كيفين ديكس – جوي بيليوبسي – دين جيمس – توم هاي – يانس سايوري.
الهجوم: روميني – بيكهام بوترا.
البدلاء: مارتن بايس، جوردي أمات، يعقوب سايوري، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب اليابان منتخب اندونيسيا مباراة اليابان وإندونيسيا اليابان وإندونيسيا تصفيات آسيا كاس العالم 2026

مواد متعلقة

قائمة أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

قبل مونديال الأندية، أتلتيكو مدريد يتعاقد مع الحارس خوان موسو

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

موعد انطلاق فترة إعداد بيراميدز للموسم الجديد

أبرزها مواجهة الأهلي وإنتر ميامي، مواعيد مباريات الجولة الأولى بمونديال الأندية 2025

ركلات ترجيحية أم وقت إضافي، ماذا يحدث حال انتهاء مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بالتعادل؟

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

الحل في التصويت، رسالة قوية من علاء مبارك للمطالبين بتدويل منصب أمين الجامعة العربية

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

البنك المركزي يكشف حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية 2024

تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة

بيركبوا مراوح، التعليم تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025 (صور)

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

المزيد

انفوجراف

امتحانات الثانوية العامة 2025.. 4 تعليمات مهمة للتعامل مع البابل شيت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

هل يلزم على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟، الإفتاء توضح آراء الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية