اليابان يكتسح إندونيسيا بسداسية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

اكتسح منتخب اليابان نظيره منتخب إندونيسيا بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة اليابان وإندونيسيا

وأحرز سداسية اليابان دايتشي كامادا هدفين في الدقيقة (15, 45+6) وتاكيفوسا كوبو (19) وريويا موريشيتا (55) وشوتو ماشينو (58) وماو هوسويا (79).

وحسم الفريق الياباني تأهله مبكرًا إلى المونديال بينما ودع المنتخب الإندونيسي المنافسات بعد خروجه من دائرة المنافسة.

اليابان تتصدر مجموعتها بـ23 نقطة وضمنت تأهلها رسميًا ويحتل إندونيسيا المركز الرابع برصيد 12 نقطة دون أي فرصة للتأهل.



التشكيل الرسمي لليابان

الحارس: كيسوكي أوساكو.

الدفاع: كايشو سانو – جونوسكي سوزوكي – أيومو وساكو.

الوسط: ريوييا موريشيتا – واتارو إيندو – كوتا تاكاي – شونسوكي ميتو.

الهجوم: تاكيفوسا كوبو – شوتو ماتشينو – دايتشي كامادا.

البدلاء: يوكي أوهاشي، يو هيراكاوا، زيون سوزوكي، وآخرون.



التشكيل الرسمي لإندونيسيا

الحارس: إيميليو موليادي.

الدفاع: جوستين هوبنر – جاي إيدزيس – ميس هيلغرز.

الوسط: كيفين ديكس – جوي بيليوبسي – دين جيمس – توم هاي – يانس سايوري.

الهجوم: روميني – بيكهام بوترا.

البدلاء: مارتن بايس، جوردي أمات، يعقوب سايوري، وغيرهم.

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