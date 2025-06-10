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أخبار مصر

بعد تداول قصته، وزير الأوقاف يوجه بالتكفل بعلاج أحد الأئمة بعد إصابته بالسرطان

مدير مستشفى الدعاة
مدير مستشفى الدعاة مع الشيخ محمد الخراشي، فيتو
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تواصلت إدارة مستشفى الدعاة التابع لـوزارة الأوقاف، برئاسة اللواء طبيب ياسر حسن محمد، رئيس مجلس الإدارة، مع الشيخ محمد الخراشي، وذلك بناءً على التوجيهات الفورية من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة إصابة الشيخ محمد الخراشي 

وفي استجابة سريعة للمنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الحالة الصحية للشيخ محمد الخراشي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، والذي يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى علاج شهري تتجاوز قيمته 16,000 جنيه مصري، فقد وجه معاليه بالتواصل المباشر مع الإمام المذكور لحل مشكلته.

 وحضر الشيخ إلى المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي اللازم عليه بواسطة استشاري الأورام، وبحضور الدكتورة أحلام جابر، مدير عام المستشفى.

 


قرار حاسم من وزارة الأوقاف

وبناءً على الكشف الطبي، فقد تقرر البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة  لصرف العلاج الشهري الخاص بالشيخ محمد الخراشي، مهما بلغت تكلفته، وذلك عن طريق مستشفى الدعاة وعلى نفقة وزارة الأوقاف كاملةً. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ليؤكد حرص الوزارة على رعاية أبنائها من الأئمة والخطباء وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

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