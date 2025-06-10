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ثقافة وفنون

مسلسل "المدينة البعيدة" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر على "شاهد"

أبطال مسلسل المدينة
أبطال مسلسل المدينة البعيدة، فيتو

نجح المسلسل التركي المدينة البعيدة (Uzak Şehir) في تصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر على منصة شاهد الرقمية، ليزيح مسلسل حرب الجبالي وآسر عن الصدارة.

وتراجع المسلسل المصري حرب الجبالي ليحتل المركز الثاني بعدما كان في المركز الأول أما المسلسل اللبناني آسر فيصبح في المركز الثالث بعدما كان في المركز الثاني. 

قصة وأبطال مسلسل المدينة البعيدة   

ومسلسل المدينة البعيدة هو عمل تركي مقتبس من المسلسل العربي الهيبة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي عائلي، وتحكي قصة علياء التي تعود من كندا إلى تركيا مع جثمان زوجها وطفلها لتنفيذ وصيته، تواجه علياء عائلة زوجها المتسلطة التي تمنعها من مغادرة أراضيهم، وتدخل في صراع طويل مع زعيم العائلة جيهان، وسط أسرار عائلية تخرج إلى النور تباعًا.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما التركية، الذين لاقى أداؤهم إشادة من الجمهور، ومن أبرزهم: اوزان اكبابا، سينيم اونسال، جونجا جيلاسون. 

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