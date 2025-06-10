برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي لمواجهة الرطوبة العالية في ميامي

حرص محمد فرحات، الطباخ الذي يرافق بعثة النادي الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، على التنسيق الكامل مع الجهازين الفني والطبي؛ من أجل إعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقًا للبرنامج الغذائي المحدد لكل لاعب.

ويحرص الطباخ المرافق للبعثة على الاهتمام بشكل جيد للغاية بتجهيز الوجبات الغذائية، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز الفني.

ويراعي البرنامج الغذائي للاعبي الأهلي، أجواء الرطوبة العالية في ميامي، ويتم التركيز على بعض العناصر الغذائية التي تساعد اللاعبين في تعويض فقد الأملاح والنشويات والبروتين.

ومنح ريبيرو لاعبي الأهلي من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد الذي قد يتعرض له الفريق، بعدما خاض الأهلي عدد من التدريبات الجماعية منذ الوصول إلى ميامي، فضلا عن مواجهة ودية أمام باتشوكا المكسيكي.

أعلنت حالة الطوارئ داخل صفوف فريق النادي الأهلي؛ استعدادا لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

مباراة باتشوكا المكسيكي والأهلي

وفاز فريق باتشوكا المكسيكي على الأهلي وديًّا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان قد انتهى الوقت الأصلي بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي بهدف لمثله، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز بينهما في المباراة الودية والتي حسمها باتشوكا المكسيكي بنتيجة 5-3.

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