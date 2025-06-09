الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

ضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 624 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

مداهمة أمنية
مداهمة أمنية

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 6 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

كما جرى تنفيذ 624 حكما قضائيا متنوعا،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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