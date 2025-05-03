التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

أعلن المديران الفنيان لفريقي أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس التشكيل الرسمي لمباراة اليوم والتي ستقام ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، على ملعب "مينديزوروزا" في فيتوريا.

تشكيل أتليتكو مدريد

تشكيل ديبورتيفو ألافيس



ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، مع تبقي خمس جولات فقط على نهاية الموسم.

فيما كشفت تقارير عالمية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، تسعى للتخلص من المُهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، في الصيف.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن إدارة ليفربول ستكون مُنفتحة لفكرة السماح بإعارة نوني مع إمكانية الشراء فيما بعد.

وتأمل الإدارة أن تنجح في استعادة قدر من المال المدفوع من أجل جلبه، إذ دفع النادي 75 مليون يورو، وستكون صفقة بيعه بقيمة 40-45 مليون يورو مُناسبة في نظر الإدارة.

وذكرت الصحيفة أن نادي أتليتكو مدريد يتطلع لشراء نونيز من ليفربول.

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