الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

أول تعليق رسمي من وزارة الأوقاف بشأن قرار ندب بعض الأئمة

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

كشف وزارة الأوقاف ملابسات ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى، موضحة أن صدور قرار الوزارة بالندب إنما هو من صميم سلطتها التي يكفلها القانون، وأن ذلك يأتي بداعي تحقيق مصلحة العمل دون غيره من الدواعي.

الأوقاف تعلق على قرار ندب بعض الأئمة

وتابعت: الوزارة إذ تصدر هذا البيان اكتفاءً به وأداءً لواجب التبيان للجمهور، فإنها تهيب بالجميع تحري الدقة في النشر وفي ما يُنسب إلى الوزارة من أخبار، داعيةً إلى الثقة في رؤية الوزارة في تسيير العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة.

كما جاء في بيان وزارة الأوقاف: كما تغتنم الوزارة هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل أبنائها الذين يؤدون واجبهم وفق صحيح القانون حيثما كانوا؛ مُعلين بذلك معاني الإحسان والإتقان.

أئمة مساجد يخالفون قرار الأوقاف بالسفر للحج

وأثار القرار الذي أصدرته وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بندب عدد من الأئمة من مساجدهم إلى المحافظات المختلفة، حالة من الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وجاء قرار وزارة الأوقاف بسبب مخالفة بعض الأئمة  التعميم الذي أصدرته الوزارة مسبقًا بمنع سفر أي من الأئمة أو القيادات إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والحصول على موافقة السلطة المختصة.

 وجاء في التعميم الصادر من رئيس قطاع الشؤون الدينية، الشيخ خالد خضر، التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الوزير، حفاظًا على انتظام سير العمل بالمساجد وحرصًا على المصلحة العامة.

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الأوقاف وزارة الأوقاف وزير الأوقاف ندب عدد من الأئمة الدكتور اسامة الازهري

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