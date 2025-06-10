منافس الأهلي، قائمة بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

أعلن نادي بالميراس البرازيلي قائمته المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025، والتي تنطلق الأسبوع المقبل في أمريكا وتستمر خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.

ويتواجد بالميراس في مجموعة تضم كلا من: الأهلي، إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، حيث يبدأ الفريق البرازيلي مشواره في البطولة بمواجهة بورتو فجر 16 يونيو، ثم الأهلي مساء 19 من الشهر نفسه قبل مباراته ضد إنتر ميامي فجر 24 يونيو.

وضمت قائمة بالميراس المبدئية في كأس العالم للأندية، تواجد 29 لاعبًا مع استبعاد اثنين فقط وهما فيجيريدو وبرونو رودريجيز، حيث شهدت القائمة تواجد باولينيو رغم إصابته بكسر في الساق، كما تواجد في القائمة كذلك فيتور روكي الذي انضم إلى بالميراس قادمًا من برشلونة في شهر فبراير الماضي، وشارك في 19 مباراة وسجل 3 أهداف.

قائمة بالميراس في كأس العالم للأندية

وضمت قائمة بالميراس في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: ويفرتون، مارسيلو لومبا، ماتيوس.

خط الدفاع: جوستافو جوميز، موريلو، برونو فوكس، ميخائيل، نافيس، بينيديتي، جياي، ماركوس روشا، مايكي، بيكريز، فاندرلان.

خط الوسط: أنيبال مورينو، إميليانو مارتينيز، لوكاس إيفانجيليستا، ريتشارد ريوس، رافائيل فيجا، ماوريسيو، آلان، فيليبي أندرسون.

خط الهجوم: ستيفن، فاكوندو توريس، باولينيو، فلاكو لوبيز، لويجي، تاليس، فيتور روكي.

رئيسة بالميراس: أريد أن أكون قدوة للشابات

فيما تحدثت ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي، عن توليها رئاسة ناديها، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقالت بيريرا في تصريحات عبر الفيفا: "أقول دائمًا إن الحياة أشبه بمهاجم رقم 10 عظيم، لاعب وسط عظيم، عندما تمرر لك الحياة الكرة، عليك أن تكون رأس حربة، وأن تُسدد على المرمى وتُسجل، وأنا لا أُضيع الهدف، عندما تُتاح لي الفرصة، أسددها بقوة وأُسجل".

وأضافت: "أنا فخورة بكوني المرأة الوحيدة التي ترأس نادٍ مشارك في كأس العالم للأندية، لكنني آملة أن أرى نساءً أخريات في هذا الدور مستقبلًا، آملة أن أكون قدوة تُلهم النساء للنضال من أجل مكانتهن في كرة القدم - لا شيء يُمنح لنا دون مقابل، كلنا نعلم ذلك".

وأوضحت ليلى: "استضفنا مونديال العالم للأندية مؤخرًا في قاعة الكؤوس، وآملة أن تقام مجددًا، نحن على أتم الاستعداد، ولدينا فريق قوي جدًا، سنقدم عرضًا رائعًا لجماهيرنا، حتى نقول كأس ​​العالم للأندية "ناجحة" بالنسبة لنا فهذا يعني الفوز بالكأس، لكن مجرد التواجد هناك والمنافسة سيكونان مُرضيين للغاية".

وتابعت: "لا يمكننا التنبؤ بفوزنا بالبطولة، ما نضمنه هو أننا سنذهب إلى هناك للمنافسة بكل قوتنا، وسنبذل قصارى جهدنا لنقترب قدر الإمكان من رفع الكأس، هذا ما نضمنه لجماهيرنا، سنُظهر للعالم ما أثبتناه في البرازيل، نقاتل حتى النهاية".

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