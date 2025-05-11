مجموعة الأهلي بمونديال الأندية، رئيسة بالميراس: لا نخشى ميسي وسننافس على اللقب

تحدثت رئيسة نادي بالميراس، ليلى بيريرا، التي عن ثقة فريقها في مواجهة ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

رئيسة نادي بالميراس البرازيلي

ويتواجد بالميراس في المجموعة نفسها مع إنتر ميامي والأهلي وبورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت رئيسة النادي البرازيلي أن بالميراس، كونه الفريق الوحيد من ساو باولو في البطولة، مستعد تمامًا لهذا التحدي في البطولة ستنطلق في 14 يونيو في الولايات المتحدة.

وتابعت عن مواجهة انتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي: "لا توجد مشكلة في اللعب ضد ميسي، هم يلعبون ضد بالميراس ونحن مستعدون

وأكملت: شرف لي أن نشارك في كأس العالم للأندية، ولن نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتنزه تحت أي ظرف وهدفنا هو المنافسة على اللقب.

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