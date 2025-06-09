عرض ثالث من ليفربول لضم نجم المنتخب الألماني

يهتم نادي ليفربول الإنجليزي، بضم فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن والمنتخب الألماني.

وقدم نادي ليفربول عرضين سابقين للتعاقد مع فيرتز، بلغت قيمة الأول 100 مليون يورو، فيما ارتفع الثاني إلى 130 مليون يورو، إلا أن نادي باير ليفركوزن لم يوافق حتى الآن على أي منهما.

وأفادت صحيفة mail sport بأن ليفربول جهز عرضا نهائيا بقيمة 118 مليون يورو وفي حالة استمرار تمسك مسؤولي باير ليفركوزن بالرفض سيتم الانسحاب من الصفقة.

إذا تمت هذه الصفقة سيرتدي فلوريال القميص رقم 10 في ليفربول وهو الرقم الذي يحمله في الوقت الحالي اللاعب الأرجنتيني اليكسس ماك أليستر.

الجماهير تترقب الإعلان الرسمي، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه فريتز مع المنتخب الألماني، حيث سجل هدفًا في المباراة الأخيرة ضد البرتغال.

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