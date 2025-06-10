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مصر للطيران تسير غدًا 9 رحلات جوية لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو
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تسير مصر للطيران غدًا الموافق الأربعاء 11 يونيو 9 رحلات جوية بخط سير جدة - القاهرة لإعادة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج 

وتشمل الرحلات نقل حجاج بعثة الداخلية والتضامن وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والمنوفية وتضامن الجيزة والفيوم والدقهلية والشرقية ومطروح وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني المصري، تشغيل 10 رحلات جوية بخط سير جدة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لإعادة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج.

 

رحلات مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام

 

ومن المقرر أن تنقل رحلات شركة مصر للطيران حجاج بعثة وزارة الأوقاف والسياحة وتضامن القاهرة والإسكندرية والبحيرة والقليوبية وقرعة القاهرة ومطروح والبحيرة والغربية وحجاج الترانزيت وحج الأفراد والأجانب والعمل والإقامة.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة ومصر للطيران حالة الطوارئ لإعادة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج وسط تسهيلات كبيرة لراحة ضيوف الرحمن.

 

استعدادات مصر للطيران لعودة الحجاج

 وعقدت بعثة مصر للطيران بمقر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعًا تنظيميًّا موسعًا، بهدف الوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام.

 

عودة حجاج بيت الله الحرام

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم، وخاصة خلال مرحلة العودة، التي تتطلب تنسيقًا كاملًا على أعلى المستويات بين جميع القطاعات المعنية لضمان انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر للطيران كناقل وطني.

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