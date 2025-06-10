مؤسس "أمهات مصر" تدعو طلاب الثانوية العامة للاستفادة من إجابات النماذج الاسترشادية

دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي "الشهادة الثانوية العامة"، للاطلاع على إجابات النماذج الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي، وذلك للاستفادة منها.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن وزير التربية والتعليم أعطى تعليمات بوضع إجابات النماذج الاسترشادية على الموقع وإتاحتها للطلاب، واصفه ذلك بـ"القرار الجيد الذي يصب في مصلحة الطلاب في هذا الوقت الحرج بالنسبة لهم، خاصة مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتي مقرر لها أن تبدأ 15 يونيو الجاري".

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر موجهه حديثها للطلاب: "ادخلوا على موقع وزارة التربية والتعليم، واطلعوا على إجابات النماذج الاسترشادية بتركيز والتدريب عليها جيدا، لأن هذه النماذج من قبل الوزارة وبالتالي موثوقة المصدر".

وأكدت عبير، على أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة بشكل أكبر هذا الأيام مع قرب الامتحانات، ومساعدتهم في تنظيم وقتهم بين المراجعة والراحة، مع ضرورة إعداد الأكل الصحي لهم والمشروبات المفيدة للذاكرة ولصحتهم بشكل عام، حتى يستطيعوا المراجعة بكل جهد وتركيز، والبعد عن أي توتر قد يتعرضون له.

وكان اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد – القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد – القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة، تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

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