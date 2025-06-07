لطلاب الثانوية العامة 2025، طريقة الإجابة عن الأسئلة المقالية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الإجابة عن الأسئلة المقالية لطلاب الصف الثالث الثانوي بورقة إجابة البابل شيت خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025.

الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طريقة الإجابة عن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة هذا العام وهو أنه سيكون مطلوب من الطالب كتابة إجابة قصيرة تتراوح بين سطرين أو ثلاثة أسطر، وفي المواد الرياضية سيُطلب من الطالب الإجابة على مسألة رياضية بخطواته.

وزارة التربية والتعليم تقدم فيديو توضيحيًّا للتعليمات والإرشادات الخاصة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

ويتضمن الفيديو شرحًا تفصيليًّا للإرشادات التي على الطلاب اتباعها خلال ملء البيانات وتدوين أرقام الجلوس، فضلًا عن توضيح أهم التعليمات المتعلقة بطريقة الإجابة عن أسئلة الامتحان للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

وكشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 768 ألفًا و358، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين بإجمالي 2029 لجنة سير بجانب لجان.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح عبد الحكم أنه يتقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألفًا و522 طالبًا وطالبة.

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