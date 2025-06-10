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خارج الحدود

تضارب أمريكي إيراني بشأن موعد الجولة السادسة من المحادثات النووية

المحادثات النووية،
المحادثات النووية، فيتو

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، عن تحديد موعد ومكان الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة 

ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الثلاثاء، عن إسماعيل بقائي، أن الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستقام يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.
ويأتي إعلان الخارجية الإيرانية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تلك الجولة السادسة ستجرى الخميس، ما يعني أن هناك تضاربا في موعد الجولة نفسها.
فيما أشار بقائي إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيسافر إلى النرويج، الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى أوسلو.

 الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر نفسه

ولم يقدم بقائي تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال أو مستوى التمثيل الأمريكي أو الإيراني.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي  الإيراني، في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.
واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر نفسه.
وفي 11 مايو الماضي، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بشأن المحادثات النووية.

اختتام الجولة الـ 5 من المحادثات الإيرانية الأمريكية 

وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ 5 من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.
وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
 

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