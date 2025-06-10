موعد انضمام وسام أبو علي لبعثة الأهلي في أمريكا

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق سوف ينضم إلى بعثة الأحمر في أمريكا مساء غدا الأربعاء، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، حيث يخوض الليلة مباراة عمان في تصفيات كأس العالم القادم، ومن ثم سيصل غدا إلى ميامي مقر إقامة بعثة النادي الأهلي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

أعلنت حالة الطوارئ داخل صفوف فريق النادي الأهلي؛ استعدادا لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025 بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

مباراة باتشوكا المكسيكي والأهلي

وفاز فريق باتشوكا المكسيكي على الأهلي وديًّا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان قد انتهى الوقت الأصلي بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي بهدف لمثله، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز بينهما في المباراة الودية والتي حسمها باتشوكا المكسيكي بنتيجة 5-3.

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