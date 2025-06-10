الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

الفرامل كلمة السر، نص أقوال سائق تسبب في إصابة 11 شخصًا بالقطامية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال السائق المتسبب في إصابة ١١ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وذلك خلال سيرها بطريق القاهرة - العين السخنة بعد الطريق الدائري الإقليمي اتجاه القاهرة - بالقطامية وذلك لكشف ملابسات الحادث.  

الفرامل السبب..أقوال سائق الميكروباص

وقال السائق في التحقيقات “ أنا فجأة الفرامل سابت من تحت رجلي.. ولقيت العربيه اتخبطت في الرصيف وانقلبت بالركاب ”. 

وعن سؤاله بتعاطي المواد المخدرة وقت الحادث من قبل محقق النيابة قال السائق “ ما بشربش اي مخدرات أنا أب ومعايا ٥ عيال في رقبتي أخاف علي نفسي علشانهم ”.

وعززت هيئة الإسعاف بـ٦ سيارات لنقل المصابين بمستشفي العاصمة الإدارية.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد باصابة ١١ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية،وعلي الفور انتقلت قوات الامن لموقع الحادث للوقوف علي الملابسات. 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

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