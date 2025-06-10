وزير الخارجية الفرنسي يكشف تطورات جديدة بشأن معتقلي السفينة مادلين في إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن دبلوماسيين فرنسيين زاروا النشطاء الفرنسيين الستة الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية على متن السفينة “مادلين” التي كانت متجهة إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع، وأن أحدهم وافق على ترحيله اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

التوقيع على النموذج الإسرائيلي

وفي بيان مكتوب صدر على هامش قمة نيس للمحيطات، قال بارو إن “أحد مواطنينا اختار التوقيع على النموذج الإسرائيلي الذي يوافق فيه على ترحيله دون انتظار قرار المحكمة، وإنه ومن المتوقع أن يعود إلى فرنسا اليوم”.

قرار القاضي الإسرائيلي في الأيام المقبلة

وأضاف: "أما الخمسة الآخرون فقد رفضوا التوقيع، ومن المحتمل أن يتم ترحيلهم عقب قرار القاضي الإسرائيلي في الأيام المقبلة".

ولم يحدد الوزير تفاصيل عن هوية المواطنة الفرنسية التي سيتم ترحيلها على الفور.

الشخصيات التي كانت على متن السفينة

يُشار إلى أن ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي، من بين الشخصيات التي كانت على متن السفينة، وكذلك الناشطة السويدية جريتا ثونبرج.

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