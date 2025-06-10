بعد تهديد المعارضين، نشطاء سفينة مادلين يصلون مطار بن جوريون تمهيدا لترحيلهم

نقلت وسائل إعلام عبرية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قولها "إن نشطاء سفينة مادلين وصلوا إلى مطار بن جوريون تمهيدًا لمغادرتهم إسرائيل والعودة إلى بلدانهم".

ترحيل نشطاء سفينة مادلين إلى بلادهم

وأضافت الوزارة: "من المتوقع أن يغادر بعض ركّاب السفينة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية، أن كل من يرفض توقيع أوراق الترحيل من نشطاء السفينة سيُعرض على جهة قضائية، وفقًا للقانون الإسرائيلي.

تظاهرات بأوروبا تطالب بالإفراج عن طاقم السفينة "مادلين"

واندلعت أمس مظاهرات في مدن وعواصم أوروبية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء السفينة مادلين.

وشهدت ساحة الجمهورية في باريس، أمس الإثنين، تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن طاقم سفينة "مادلين" الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتجددت مضايقات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التشويش على طاقم عمل إحدى القنوات الفضائية الإقليمية، أمام ميناء أسدود والذي يشهد نقل السفينة مادلين والنشطاء على متنها إليه.

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