بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

بدأت اليوم الثلاثاء، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أعمال لجنة تلقي اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك بمقر مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية أمام كوبري عرابي، وتستمر اللجنة في استقبال الطلبات حتى يوم الخميس 12 يونيو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بشأن تنظيم ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وضمان تحقيق الانضباط والدقة في إجراءاتها.

بدء تلقي اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة،فيتو

وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية: لجنة الاعتذارات ستعمل وفقًا لضوابط محددة

وأكد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن لجنة الاعتذارات ستعمل وفقًا لضوابط محددة، وعلى المتقدمين تقديم المستندات الرسمية المؤيدة لكل حالة اعتذار، والتي تشمل:

1. الحالة المرضية: مع تقديم تقرير طبي حديث ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

2. وجود طفل رضيع حتى عامين: مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأم وشهادة ميلاد الطفل.

3. وفاة الزوج: مع إرفاق شهادة الوفاة وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

4. عمل الزوج في منطقة نائية: بتقديم خطاب رسمي معتمد من جهة العمل وصورة بطاقة الزوجة.

5. سفر الزوج للخارج: مع تقديم صورة من جواز السفر موضحًا به تأشيرة الخروج، وصورة من بطاقة الزوجة.

6. رعاية أبناء من ذوي الإعاقة الذهنية أو أزواج مصابين بأمراض سرطانية: بتقديم تقرير طبي رسمي موثق.

7. ندب كلا الزوجين لأعمال الامتحانات: يتم قبول اعتذار أحدهما فقط مع تقديم أصل خطاب الندب وإثبات الشخصية للزوجة وإقرار بأداء الندب من الطرف الآخر.

بدء تلقي اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة،فيتو

بدء تلقي اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة،فيتو

الاعتذارات المتعلقة بأعمال تقدير الدرجات تُقدَّم مباشرة إلى مشرف عام المادة داخل مقر لجنة التصحيح في يوم التقدير

وأوضح وكيل الوزارة أن الاعتذارات المتعلقة بأعمال تقدير الدرجات تُقدَّم مباشرة إلى مشرف عام المادة داخل مقر لجنة التصحيح في يوم التقدير، مؤكدًا أن المديرية ليست مسؤولة عن تنظيم لجنة الاعتذارات، حيث تُدار من قبل الجهات المختصة بالوزارة.

بدء تلقي اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة،فيتو

ودعت مديرية التربية والتعليم بالشرقية جميع المشاركين إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات المعلنة، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أقصى درجات الانضباط.

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