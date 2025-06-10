الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

8 نشطاء بالسفينة مادلين يرفضون توقيع إجراءات الترحيل

نشطاء بالسفينة مادلين،فيتو
نشطاء بالسفينة مادلين،فيتو

 أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن 8 من نشطاء السفينة مادلين رفضوا التوقيع على إجراءات الترحيل وسيحتجزون ويرحلون قسريا.

وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء السويدية، أن الناشطة السويدية جريتا ثونبرج تتوجه على متن طائرة إلى السويد بعد ترحيلها من إسرائيل. 

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قولها "إن نشطاء سفينة مادلين وصلوا إلى مطار بن جوريون تمهيدًا لمغادرتهم إسرائيل والعودة إلى بلدانهم".

 

ترحيل نشطاء سفينة مادلين إلى بلادهم

 وأضافت الوزارة: "من المتوقع أن يغادر بعض ركّاب السفينة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية، أن كل من يرفض توقيع أوراق الترحيل من نشطاء السفينة سيُعرض على جهة قضائية، وفقًا للقانون الإسرائيلي.

 

تظاهرات بأوروبا تطالب بالإفراج عن طاقم السفينة "مادلين"

واندلعت أمس مظاهرات في مدن وعواصم أوروبية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء السفينة مادلين.

 

وشهدت ساحة الجمهورية في باريس، أمس الإثنين، تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن طاقم سفينة "مادلين" الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وتجددت مضايقات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التشويش على طاقم عمل إحدى القنوات الفضائية الإقليمية، أمام ميناء أسدود والذي يشهد نقل السفينة مادلين والنشطاء على متنها إليه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الخارجية الإسرائيلية بن جوريون جيش الاحتلال طاقم سفينة مادلين نشطاء السفينة مادلين

مواد متعلقة

بعد تهديد المعارضين، نشطاء سفينة مادلين يصلون مطار بن جوريون تمهيدا لترحيلهم

تظاهرات بأوروبا تطالب بالإفراج عن طاقم السفينة "مادلين"

وقفة شعبية في ميناء غزة تضامنًا مع سفينة "مادلين" (صور)

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الدواء البريطانية: فيها تلوث قاتل

أخبار مصر: ضحايا ومفقودون بسقوط تروسيكل في نهر أسيوط، أمريكا تشتعل وترامب يدفع بالمارينز، تحذير عاجل من "الباراسيتامول"

بيان عاجل من النقل بشأن المتسبب في تحطيم لمبة قطار روسي جديد

بسبب امرأة، تعطل صفقة انتقال مزيزي مهاجم يانج أفريكانز إلى الزمالك

أسعار الخضار اليوم، البطاطس تبدأ من 3.5 جنيه والليمون يفقد عرشه

وزير الخارجية الفرنسي يكشف تطورات جديدة بشأن معتقلي السفينة مادلين في إسرائيل

سعر الفاكهة اليوم، العنب بـ 40 جنيهًا والتفاح المستورد يغرد بعيدا عن جيوب المصريين

10 معلومات ترصد تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية