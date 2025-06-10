بعد فترة توقف، عودة عرض مسلسل أمي على منصة شاهد اليوم

بعد توقف قصير خلال عطلة عيد الأضحى، تعود منصة “شاهد” اليوم الثلاثاء 10 يونيو لعرض حلقة جديدة من المسلسل الخليجي “أمي”، الذي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة.

ومن المقرر عرض الحلقة 29 من مسلسل أمي اليوم في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية على منصة شاهد.

عدد حلقات مسلسل أمي

وينتمي مسلسل أمي إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث أنه مكون من 90 حلقة، ويضم مسلسل أمي نخبة كبيرة من نجوم الدراما السعودية، أبرزهم: تركي اليوسف، زهرة عرفات، ريم العلي، العنود سعود، سناء بكر يونس، فايز بن جريس، محمد شامان، رنا جبران، نايف الظفيري، أسمهان توفيق، وهمس بندر، وتمت كتابة المسلسل عبر ورشة درامية متخصصة تضم مجموعة من الكتاب.

مواعيد عرض مسلسل أمي على منصة شاهد

وتعرض منصة شاهد خمسة حلقات أسبوعيا من مسلسل أمي، وذلك من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت مصر والسعودية.

قصة مسلسل أمي

تدور أحداث مسلسل أمي حول طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تتعرض للإهمال والتعنيف في منزلها، مما ينعكس سلبًا على سلوكها داخل المدرسة. تلاحظ معلمتها هذه الإشارات الصامتة للاستغاثة، فتقرر التعمق أكثر في حياتها، لتكتشف واقعًا أليمًا تعيشه الطفلة خلف الأبواب المغلقة، ومن هنا تبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية المؤثرة التي تجمع بين التشويق والطرح الاجتماعي الإنساني العميق.

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