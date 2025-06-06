شاهد، احتفال الأمير الحسين بتأهل الأردن لكأس العالم لأول مرة في تاريخه

شارك ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني متابعيه على منصة "إنستجرام" بمقطع فيديو مع للاحتفال بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

ولي العهد ينشر عبر انستغرام لقطات من مشاركته نشامى المنتخب الوطني الاحتفال بالتأهل لكأس العالم#بترا #الأردن pic.twitter.com/IQnNgbxCPl — Jordan News Agency (@Petranews) June 5, 2025



وضمن منتخب الأردن تأهله إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوز على مضيفه العماني (3-0) في المباراة التي مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية، وبعد سقوط المنتخب العراقي في عقر داره أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين من دون رد.

ونشر الأمير الحسين عبر خاصية "ستوري" مقطع فيديو احتفاله مع لاعبي النشامى بهذا الإنجاز التاريخي.

وعمت أفراح عارمة الشارع الأردني مساء الخميس حتى صباح اليوم الجمعة، بعد تأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كاس العالم لكرة القدم 2026، للمرة الأولى في تاريخه.

ولي العهد ينشر عبر انستغرام لقطات من احتفال نشامى المنتخب بالتأهل إلى كأس العالم 2026 #وكالة_أنباء_رم #الاردن_عمان #الاردن #معك_يالنشمي_للمونديال pic.twitter.com/iQ2o3ZDUPX — وكالة رم للأنباء (@rumnewsonline) June 5, 2025

وانطلقت الاحتفالات في شوارع الأردن بأناشيد النصر وأبواق السيارات التي حملت الأعلام الأردنية.

وأُطلقت عروض "الدرون" في سماء عمان على أشكال لاعبي كرة قدم وجمل مكتوب عليها "عبي الملعب نشميين" و"كلنا معكم" و"قربت يا نشامى" قبل انتهاء مباراة العراق وكوريا الجنوبية والتأهل رسميًّا.

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