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رياضة

تفاصيل رسوم الاشتراك في جميع مسابقات اتحاد الكرة موسم 2025-2026

مجلس اتحاد الكرة،
مجلس اتحاد الكرة، فيتو

أعلن اتحاد الكرة عن رسوم الاشتراك في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد موسم 2025-2026 علي صعيد الدرجة الأولي والناشئين وكرة الصالات والتي جاءت كالتالي..

* القسم الأول - 100000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه)
* القسم الثاني (أ) - 25000 جنيه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه)
* القسم الثانى (ب) - 15000 جنيه ( فقط خمسة عشر الف جنيه)
* القسم الثالث - 10000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه )
* القسم الرابع - 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه )
* كرة الصالات - 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه)

الكرة النسائية

* أندية القسم الأول - 10000 (فقط عشرة آلاف جنيه)
* أندية القسم الثاني - 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه)
* أندية القسم الثالث - 3000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه)

كأس مصر

* أندية القسم الأول - 50000 (فقط خمسون ألف جنيه)
* باقي الأندية 10000 (فقط عشرة آلاف جنيه)

مسابقات المراحل السنية

* القسم الأول - 3000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه مصري عن كل مسابقة)
* القسم الثاني - 2000 جنيه (فقط ألفان جنيه مصري عن كل مسابقة)
* القسم الثالث والرابع والناشئين 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري عن كل مسابقة)

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